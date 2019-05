MILAN FROSINONE – Il Milan scende in campo per l’ultima volta quest’anno a San Siro. I rossoneri si ritrovano di fronte il Frosinone: una partita da vincere ad ogni costo, in attesa di Juventus-Atalanta di questa sera.

Con un successo, la squadra di Gennaro Gattuso metterebbe pressione agli uomini di Gian Piero Gasperini. Che però possono puntare anche sul pareggio. In ogni caso, la concentrazione del ‘Diavolo’ deve essere tutta sulla partita del ‘Giuseppe Meazza’. I ciociari sono già retrocessi, ma faranno di tutto per ben figurare in una trasferta per loro così importante. Rino si affida alla miglior formazione possibile, ovvero quella vista una settimana fa contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Si spera in un gol di Krzysztof Piatek, a secco da troppe gare.

MILAN-FROSINONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

SAN SIRO APPLAUDE ABATE: CORI E STRISCIONI. E LUI SI COMMUOVE – VIDEO

Serie A, Milan-Frosinone: cronaca e risultato del match

