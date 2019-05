Calciomercato Milan: Timothy Castagne si allontana dai rossoneri. Il Napoli ha accelerato per l’acquisto.

In questo momento, con l’incertezza totale sul futuro societario e tecnico, è impossibile parlare di calciomercato Milan. Leonardo in questi mesi ha sondato diversi calciatori, fra cui anche Timothy Castagne, una delle rivelazioni più interessanti dell’Atalanta.

Il Milan sulle corsie esterne è a posto. Ignazio Abate saluterà a fine anno, restano però Davide Calabria e Andrea Conti: si punta fortemente su loro due per il presente e anche per gli anni a venire. A sinistra potrebbe esserci qualche avvicendamento, ma il belga è un terzino destro, o al massimo un laterale a tutta fascia. Insomma, per il Milan non è certo una priorità ed è per questo che non c’è stato nessun contatto, se non semplici sondaggi. Fa sul serio invece il Napoli, alla forte ricerca di un nuovo esterno per sostituire Elseid Hysaj, molto vicino all’addio dopo una stagione di alti e bassi.

Napoli-Castagne, i dettagli dell’intesa

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’, il Napoli avrebbe già trovato un accordo di massima con Castagne: pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Adesso la palla passa all’Atalanta, con cui bisognerà trattare. E sappiamo che farlo con Antonio Percassi non è mai troppo semplice. Il belga pare avere una valutazione economica intorno ai 20 milioni, ma la ‘Dea’ potrebbe sbilanciarsi senza problemi e chiedere di più. L’ex Genk è stato uno dei più valorizzati da Gian Piero Gasperini in questa stagione ed è cresciuto in maniera esponenziale. Ha la fisicità e la qualità perfetta per ciò che chiede Carlo Ancelotti ai suoi esterni. In più ha l’anagrafe perfetta per i gusti di Aurelio De Laurentiis. Intanto pare che l’Atalanta abbia già trovato il suo sostituto – voce che conferma la cessione sempre più probabile del belga: si tratta di Manuel Lazzari della Spal, esploso in queste due stagioni in Serie A.

Napoli, vicino anche Ilicic

Potrebbe non essere l’unico acquisto del Napoli dalla rosa dell’Atalanta. Infatti pare che la società partenopea sia molto vicina anche a Josip Ilicic, che ha un contratto in scadenza nel 2020. Reduce da una stagione di altissimo livello, è valutato intorno ai 15 milioni, considerando anche la condizione contrattuale non favorevole. Gli azzurri, che hanno in mano già il sì del calciatore, potrebbero convincere gli orobici con una contropartita tecnica importante: Roberto Inglese o Simone Verdi, entrambi fuori dai piani di Ancelotti. Ilicic fu accostato al Milan nei mesi scorsi, quando si parlava di Gasperini come possibile sostituto di Gennaro Gattuso.

