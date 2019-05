Calciomercato Milan, anche Krunic dell’Empoli tra i centrocampisti valutati.

Ancora da decifrare che tipo di calciomercato farà il Milan in estate, però sembra abbastanza certo il fatto che si punterà su giovani talenti. Il settore scouting, diretto da Geoffrey Moncada, è al lavoro e ovviamente anche Leonardo stesso sta valutando un po’ di profili assieme a Paolo Maldini.

Un reparto nel quale il Milan deve certamente intervenire è quello di centrocampo. Alcune indiscrezioni danno per altamente possibile l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo. Un giovane talento con tanto potenziale ancora da esprimere. Per caratteristiche uno come lui servirebbe alla mediana rossonera. È uno tecnico e farebbe comodo.

Secondo il quotidiano La Repubblica, un altro profilo che piace è Rade Krunic. In realtà il bosniaco dell’Empoli non è più giovanissimo, visto che a ottobre compirà 26 anni. Ha comunque un’età che rientra perfettamente nei canoni di quello che sarà il calciomercato del Milan in estate. Bisognerà poi vedere se effettivamente la dirigenza si farà avanti per il centrocampista portato in Italia dall’Empoli nel 2014. 5 gol e 6 assist nelle 33 partite disputate in questo campionato. Il nome di Krunic non fa certamente sognare i tifosi rossoneri, che si aspettano rinforzi di spessore maggiore. Per adesso si tratta di indiscrezioni e come tali vanno prese. Anche Torino, Genoa e Eintracht Francoforte sono segnale sulle tracce del calciatore classe 1993.

Redazione MilanLive.it

