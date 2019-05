Calciomercato Milan, il PSG pensa a Donnarumma: ecco il possibile prezzo.

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan sarà costretto a fare qualche sacrificio sul mercato. Dovranno essere fatte cessioni per sistemare un bilancio pesantemente negativo da anni.

Anche con il quarto posto, comunque, potrebbe non bastare per evitare qualche vendita importante. Un primo indiziato all’addio è Jesus Suso, che nel contratto ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e il rinnovo è decisamente lontano. Lo spagnolo può partire, anche in virtù di un rendimento stagionale non convincente. Buon avvio, calo netto per tanti mesi e solamente nelle ultime partite un risveglio.

Calciomercato Milan, assalto PSG a Donnarumma?

Un altro elemento del Milan che non è al riparo da voci sul futuro è Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere campano si è rilanciato in questa annata, compiendo diversi interventi decisivi. Qualche errore è capitato, ma sicuramente meno rispetto alla stagione passata. La valutazione di Gigio è cresciuta e i top club europei hanno ripreso a monitorarlo con attenzione.

Oggi il Corriere della Sera conferma che il Paris Saint-Germain è tornato a corteggiarlo. Il Milan potrebbe ricavare 55-60 milioni di euro dalla cessione di Donnarumma. Anche se, secondo noi, il prezzo può essere più elevato dato che ormai nel calciomercato circolano cifre folli ed è giusto che il club rossonero spari alto semmai decidesse di cedere effettivamente il ragazzo. Al PSG i soldi non mancano e dunque in sede di trattativa c’è margine per fare un’operazione importante. La società parigina ha comunque David de Gea del Manchester United come prima opzione.

