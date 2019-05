News Milan, rivoluzione Gazidis: le ultime notizie su Leonardo, Maldini e Gattuso.

Concluso il campionato con il quinto posto e senza Champions League, è tempo di bilanci in casa Milan. Sembra che Ivan Gazidis sia pronto a prendere in mano la situazione per cambiare un po’ di cose.

Innanzitutto ci dovrebbe essere l’addio di Leonardo, che già nella giornata di oggi potrebbe rassegnare le proprie dimissioni. Sportmediaset conferma questa indiscrezione, aggiungendo che in Francia circolano voci sul suo possibile ritorno al PSG. Antero Henrique, attuale direttore sportivo del club parigino, incontrerà il presidente Nasser Al-Khelaifi a Doha per sancire il divorzio. Attenzione anche a Paolo Maldini, che non vorrebbe veder ridimensionato il proprio ruolo. Non vuole essere una figura di semplice rappresentanza del Milan.

News Milan: cosa farà Gazidis con Gattuso, Leonardo e Maldini?

Gazidis ieri sera è ripartito da Ferrara per Milano su un’altra automobile con un rappresentante Elliott per iniziare la sua rivoluzione. Nelle prossime ore Gennaro Gattuso avrà un confronto con la società. Rino ha rivelato che finora nessuno gli ha comunicato qualcosa sul futuro. Lui vorrebbe restare sulla panchina rossonera, però potrebbe arrivare un altro allenatore.

Sportmediaset ribadisce che al Milan può arrivare Luis Campos come direttore sportivo. Il portoghese peserà molto nella scelta del tecnico della prossima stagione. In tal senso, la candidatura di Leonardo Jardim può prendere quota. Ha valorizzato tanti giovani talenti al Monaco e potrebbe essere ritenuto adatto al nuovo progetto milanista. Senza introiti della Champions, il club dovrà fare un calciomercato molto attento e con investimenti limitati. Anzi, ci sarà bisogno di fare alcune cessioni importanti per realizzare delle plusvalenze.

