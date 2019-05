News Milan, ipotesi ritorno per Costacurta: ecco il possibile ruolo.

Con l’addio di Gennaro Gattuso e di Leonardo, un po’ di cose cambieranno nel Milan. Potrebbe esserci una posizione forte per Paolo Maldini, al quale Ivan Gazidis ha offerto di diventare direttore dell’area tecnica. La leggenda rossonera deve ancora dare una risposta, ma entro il fine settimana dovrebbe decidere.

Gazidis ha spiegato che nei suoi piani Maldini sarà una figura centrale del progetto. Avrà ampi poteri decisionali e attorno a lui ci sarà un team di persone altamente competenti che lo accompagneranno nel percorso di crescita del club. Ci potrebbe essere più spazio per Geoffrey Moncada, attuale capo-scout, e dovrebbero arrivare altri dirigenti a rafforzare il settore sportivo del Milan.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, sta circolando l’ipotesi di rivedere Alessandro Costacurta in rossonero. Per lui ci sarebbe un ruolo da club manager, sostanzialmente lo stesso che aveva Christian Abbiati nella stagione 2017/2018. Insomma, Billy sarebbe una figura di raccordo tra la squadra e la dirigenza. Una posizione comunque con delle responsabilità, anche se poi non incide nelle scelte più importanti. Ma è fondamentale lo stesso disporre di qualcuno che sappia stare vicino ai giocatori e confrontarsi poi con i vertici societari.

