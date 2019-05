News Milan: Giampaolo allenatore preferito di Maldini per il dopo Gattuso?

La giornata di ieri è stata quella degli addii di Leonardo e Gennaro Gattuso. Adesso Ivan Gazidis sta aspettando una risposta da Paolo Maldini per capire se potrà costruire assieme a lui il futuro del Milan.

Alla leggenda rossonera è stato un offerto un ruolo da direttore dell’area tecnica con grandi responsabilità e ampio potere decisionale. La sua opinione diventerebbe centrale anche nella scelta del prossimo allenatore. E secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, il nome preferito da Maldini sarebbe quello di Marco Giampaolo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan, Maldini vuole Giampaolo in panchina?

L’attuale tecnico della Sampdoria è molto apprezzato per come fa giocare le proprie squadre e per come valorizza i suoi giocatori. Dato che il Milan dovrebbe puntare soprattutto sui giovani, senza comunque tralasciare l’importanza di avere alcuni elementi di esperienza, un profilo come quello di Giampaolo può essere adatto alle esigenze rossonere. Il presidente Massimo Ferrero vorrebbe trattenerlo a Genova, ma il mister nato a Bellinzona avrebbe voglia di mettersi alla prova in una piazza più importante.

Giampaolo fu vicino alla panchina del Milan già anni fa. Precisamente nell’estate 2016. Il suo nome era sponsorizzato da Adriano Galliani, con il supporto esterno di Arrigo Sacchi, uno che lo ha sempre apprezzato. Poi, però, la scelta finale ricadde su Vincenzo Montella. Quest’ultimo lasciò proprio la Sampdoria, dove venne sostituito dall’allenatore italo-svizzero. Vedremo se il 2019 sarà l’anno giusto per vederlo effettivamente a Milanello oppure se le cose andranno diversamente. Molto dipenderà dalla decisione di Maldini sul proprio futuro in rossonero.

Sky – Milan, Gazidis vuole affiancare Moncada a Maldini.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it