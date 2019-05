News Milan: Marco Giampaolo piace sia a Maldini che a Gazidis. Tempi troppo lunghi per Inzaghi.

Nell’arco di una settimana il Milan potrebbe risolvere le sue questioni societarie. Tutto dipende da Paolo Maldini, il quale entro breve dovrà dare una risposta sull’offerta di diventare nuovo responsabile dell’area tecnica rossonera.

Dopodiché uno dei primi nodi da sciogliere è la questione allenatore. In questo momento ci sono due allenatori in pole: Simone Inzaghi e Marco Giampaolo. Si è detto e scritto tanto in questi ultimi giorni, ma sembra ormai una corsa a due. Sul primo c’è l’ostacolo Claudio Lotito, che non ha nessuna intenzione di liberarlo. Ha ancora un contratto con la Lazio e il presidente non lo lascerà andare via facilmente. L’altro invece potrebbe presto dire addio alla Sampdoria e slegarsi da ogni vincolo. Stano alle indiscrezioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, l’ex Empoli pare essere il profilo preferito di Maldini e anche di Gazidis.

Giampaolo convince i vertici societari, mentre su Inzaghi ci sono dubbi proprio legati al contratto con la Lazio. Il Milan non ha molto tempo a disposizione e non può star dietro alla querelle nella capitale. L’allenatore della Sampdoria piace molto per il suo modo di intendere il calcio e per la sua abilità nel lavorare coi giovani. In blucerchiato ha valorizzato molti giocatori, fra cui Dennis Praet, che potrebbe diventare un obiettivo dei rossoneri.

Ma la questione allenatore è congelata. Ci sono delle preferenze e dei sondaggi ma la priorità adesso è sistemare l’organigramma. Dipende tutto dal sì o il no di Maldini. In caso di risposta negativa dell’ex capitano, Gazidis procederà con la scelta di un nuovo direttore tecnico (sicuramente ha già pronta un’alternativa) e poi del direttore sportivo, infine l’allenatore. Se invece Maldini dirà sì, allora i tempi potranno essere ancora più brevi.

