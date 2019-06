News Milan: Di Francesco attende segnali dal club rossonero, ma il favorito resta Giampaolo.

La scelta del nuovo allenatore in casa Milan è l’argomento più caldo. Continuano ad arrivare conferme sul sì di Paolo Maldini, atteso nella giornata di domani. L’ex capitano diventerà direttore tecnico e da lì in poi si comporrà il puzzle.

In questi giorni il confronto fra Maldini e Ivan Gazidis è stato continuo. L’attuale direttore sviluppo strategico ha posto delle condizioni, sul ruolo suo e sui collaboratori. Alessandro Costacurta è uno dei nomi più caldi per la posizione di team manager, Angelo Carbone per il settore giovanile. In attesa di novità ufficiali su questo fronte – la risposta definitiva è attesa massimo per lunedì -, si continua a pensare alla figura del nuovo allenatore. Il profilo di Marco Giampaolo continua a prendere quota.

UEFA, CEFERIN: “CAMBIEREMO IL FPF, I DETTAGLI”

Giampaolo primo candidato alla panchina

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, con il sì di Maldini Giampaolo è il primo nome per la panchina. Non diventerebbe una corsa a uno, perché tutto può ancora succedere, però sarebbe sicuramente il primo candidato per prendere il posto lasciato libero da Gennaro Gattuso. Per quanto riguarda Eusebio Di Francesco, profilo apprezzato molto da Leonardo, sarebbe in attesa di una chiamata da parte del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, fra lui e il club rossonero al momento non ci sono stati contatti. Ma se il club si ritroverà a decidere tra uno dei due, Giampaolo resterebbe sempre il favorito. Fu già molto vicino ai rossoneri nell’estate del 2016, ma poi Adriano Galliani scelse Vincenzo Montella. L’allenatore a breve si separerà dalla Sampdoria: è già al lavoro per la rescissione consensuale, attesa per i primi giorni della prossima settimana. Incontrerà nuovamente Massimo Ferrero e si arriverà ad una decisione. Per sostituirlo sulla panchina blucerchiata c’è l’opzione Gattuso.

SUSO-MILAN, DUBBI SUL FUTURO: SARA’ RINNOVO O ADDIO?

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it