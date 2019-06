Calciomercato Milan: proseguono i contatti per Sensi del Sassuolo, piace Mancini, difensore dell’Atalanta.

Lunedì sera Gianluca Di Marzio parlò di Gianluca Mancini, giovane difensore dell’Atalanta, come un profilo da Milan. Ora arrivano indiscrezioni su un forte interesse da parte dei rossoneri per lui.

Come sappiamo, la società di via Aldo Rossi ha in testa un progetto tanto difficile quanto affascinante: costruire una squadra giovane, futuribile, con tanti talenti da sfoggiare. Per molti mesi Leonardo ha portato avanti la trattativa per Stefano Sensi del Sassuolo ed è andato vicino a chiuderla. Con il suo addio l’operazione è stata congelata, ma non esclusa. Il giocatore piace molto anche a Paolo Maldini e i discorsi sarebbero ancora in corsa. Chiaramente non si può definire un acquisto senza avere un direttore sportivo né l’allenatore. Ecco perché c’è bisogno ancora di tempo, ma il giocatore aspetta il Milan ed è pronto a sposare il progetto.

Maldini pensa a Mancini

Nella lista dei possibili obiettivi, scrive ‘Calciomercato.com’, c’è anche Mancini. Già seguito da Roma e Inter, quest’anno si è messo in luce per prestazioni di altissimo livello. Gian Piero Gasperini lo ha reso uno dei migliori centrali in circolazione, proprio come aveva fatto con Mattia Caldara, reduce invece da una stagione terribile a causa degli infortuni. Il problema al ginocchio lo terrà lontano dai campi per ancora diversi mesi, potrebbe rientrare entro la fine del 2019, ma considerati i precedenti si andrà con grande cautela. A questo si aggiunge l’addio di Cristian Zapata, che non rinnoverà. Ecco perché il Milan ha comunque bisogno di un difensore centrale e Mancini ha tutte le carte in regola per prendere parte al nuovo corso rossonero. L’Atalanta non esclude una sua cessione, lo considera sacrificabile per finanziare il proprio mercato. Lo valuta circa 30 milioni, cifra alta per le casse del ‘Diavolo’ ma trattabile. Per ora è soltanto un’idea. Ricordiamo che con l’arrivo di Marco Giampaolo anche Joachim Andersen della Sampdoria può diventare un obiettivo, ma chiaramente il Milan prenderà soltanto uno dei due.

