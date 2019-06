Calciomercato Milan: il centrocampo è da ricostruire con l’addio di Bakayoko e il dubbio Biglia. Sensi e Vieira nel mirino.

Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo il vertice basso è un ruolo fondamentale. Nell’attuale rosa del Milan c’è il solo Lucas Biglia a poter ricoprire quel ruolo. Tiemoué Bakayoko è già ufficialmente andato, così come José Mauri, Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo.

Baka tornerà al Chelsea, come annunciato dal fratello agente. Ma sul suo non riscatto c’erano conferme già da molte settimane. Su Biglia c’è più di qualche dubbio: ha 33 anni, è in scadenza nel 2020 e guadagna molto. Ha tutto quello che la nuova proprietà non vuole. C’è la sensazione che se arriverà un’offerta importante (piace in Sudamerica e in Francia), il Milan potrebbe non farsi troppi problemi a cederlo. Ma qui nasce il problema: per il ruolo di mediano in squadra c’è il vuoto assoluto.

Milan senza regista

Giacomo Bonaventura, Lucas Paquetà, Franck Kessie hanno altre caratteristiche. Senza Bakayoko, forse Biglia e gli altri in scadenza a giugno, il Milan è completamente privo di un regista. Bisogna ricorrere ad ogni costo al calciomercato. Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, sono due i giocatori che la società starebbe prendendo in considerazione. Ricordiamo però che parliamo di semplici e pure ipotesi, perché ad oggi il club non ha ancora un direttore sportivo. Senza questo ruolo è difficile poter muoversi. Ma l’interesse per Stefano Sensi del Sassuolo non è una novità: Leonardo lo aveva praticamente preso, ora si registra un inserimento della Juventus. Ha 23 anni, fa tutti i ruoli del centrocampo, e costa intorno ai 25-30 milioni. Anche meno, considerando che è in scadenza a giugno 2020. Ronaldo Vieira è un altro profilo accostato ai rossoneri, è valutato 10 milioni circa. Giampaolo alla Sampdoria lo utilizzava come sostituto di Ekdal. Ha 20 anni, in Inghilterra parlano benissimo di lui ma è ancora acerbo. Affidargli le chiavi del centrocampo del Milan è una scommessa troppo azzardata…

