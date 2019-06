Calciomercato Milan: voci sulla Juventus per Reina, ma lo spagnolo non vuole lasciare i rossoneri.

Sono giorni molto intensi in casa Milan anche in chiave calciomercato. La società non si è ancora composta ufficialmente, ma Paolo Maldini ha già fatto qualche mossa. Oggi ha incontrato l’agente Giuseppe Riso in sede, procuratore di Stefano Sensi e Gianluca Mancini.

Ma si parla molto anche di possibili cessioni. Proseguono le voci sulla possibile uscita di Gianluigi Donnarumma, corteggiato da tempo dal Paris Saint-Germain. Non c’è una trattativa al momento, solo interesse. L’arrivo di Leonardo a Parigi potrebbe dare il via ai contatti. Per il momento Gigio non si muove, ma in caso di offerte irrinunciabile sarà difficile per il Milan dire no. Molte indiscrezioni anche su Pepe Reina, che pare tentato dalla possibilità di tornare a lavorare con Maurizio Sarri alla Juventus. Qualcuno ha ipotizzato anche uno scambio alla pari con Mattia Perin, intenzionato a cambiare aria. I colleghi di ‘Calciomercato.it‘ sono di un’idea diversa però.

Reina, no alla Juventus

Nella testa del portiere spagnolo al momento c’è il Milan. L’ex Napoli vuole rispettare il suo contratto con il ‘Diavolo’, lungo ancora due anni. Se dovesse arrivare un’offerta per un ruolo da titolare, allora Reina potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Milano. Ma occhio, perché in caso di addio di Donnarumma, sarà proprio lui a prenderne il posto e a fare da chioccia all’altro baby fenomeno milanista, Alessandro Plizzari, reduce da un Mondiale U20 da assoluto protagonista. Dopo le altre due stagioni in rossonero, il portiere spagnolo potrebbe poi iniziare a pensare al post carriera. Gli piacerebbe diventare allenatore o manager, come ha lui stesso rivelato in una recente intervista. Ma finora non ha mai parlato di ritiro. Ha ancora tanto da dare e quest’anno lo ha dimostrato al Milan. E lo farà anche nella prossima annata, ancora da tesserato rossonero. No alla Juventus quindi, almeno per il momento.

Redazione MilanLive.it

