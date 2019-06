News Milan, Bakayoko tornerà al Chelsea: tanti tifosi contrari.

Tiemoué Bakayoko non resterà al Milan, che non eserciterà il diritto di riscatto versando i 35 milioni di euro pattuiti col Chelsea nell’estate 2018. Il centrocampista francese farà ritorno a Londra, per restarci dato che i Blues hanno il calciomercato bloccato dalla FIFA.

Tuttavia, diversi tifosi del Chelsea sui social network hanno manifestato contrarietà in merito al ritorno del giocatore. Bakayoko ebbe un rendimento molto negativo nella sua prima e unica stagione disputata in Premier League. Acquistato da Roman Abramovich per oltre 40 milioni di euro dopo la grande annata nel Monaco, il mediano nato a Parigi ha poi deluso le aspettative. Antonio Conte gli diede spazio, ma con risultati scarsi. Poi Maurizio Sarri ha dato il via libera alla cessione.

Il Daily Star scrive che, nonostante le buone prestazioni di Bakayoko al Milan, numerosi tifosi del Chelsea non rivogliono il calciatore con la maglia blue. Ricordano in maniera molto negativa la sua precedente esperienza con la squadra londinese, con tante prove terribili. C’è chi ha scritto: “No, per favore, resta dove sei amico. Onestamente, niente rancore” oppure “Proprio quando pensi che le cose non potrebbero peggiorare…“. Qualcuno ci è andato giù pesantemente: “Se si presentasse domenica mattina per una partita, lo rifiuteresti anche se avessi solo 8 giocatori“. Tanti i messaggi negativi. Tiemoué dovrà impegnarsi per far cambiare idea sul proprio conto.

