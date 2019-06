Calciomercato Milan, Zapata conteso da Genoa e Bologna.

Cristian Zapata non rinnoverà il contratto con il Milan e dunque andrà a giocare altrove. Dopo la scadenza fissata per il 30 giugno 2019, il giocatore sarà libero di accasarsi in un’altra squadra.

Il suo agente Ivan Ramiro Cordoba ha già confermato l’addio al Milan, senza risparmiare qualche critica al club. Infatti, difensore colombiano sperava di ricevere un’offerta di rinnovo biennale e invece la proposta è stata per un prolungamento di un solo anno. Non c’è stato margine per trovare un accordo e dunque le parti si separeranno dopo sette anni. Uno come Zapata farebbe comodo a diverse squadre e starà a lui ora valutare l’opzione migliore.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Genoa e Bologna su Zapata

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.com, il Genoa ha messo seriamente gli occhi sul difensore sudamericano. Zapata viene ritenuto un rinforzo ideale per la retroguardia, viste le sue qualità e la sua esperienza. Ci sarebbe anche stato già un incontro tra alcuni dirigenti rossoblu e l’agente Cordoba per avviare una trattativa concreta. Ma il centrale del Milan vuole guardarsi bene attorno prima di accettare un’offerta.

Un’altra società interessata a Zapata è il Bologna, che vuole consegnare a Sinisa Mihajlovic un organico in grado di evitare le sofferenze dell’ultima stagione. Il difensore colombiano rappresenterebbe un innesto importante per il reparto arretrato. I suoi quasi 33 anni non sono pochi, considerando anche che probabilmente il calciatore intende mantenere l’attuale ingaggio da 1,5-1,7 milioni netti annui, dunque il club emiliano sta valutando anche altre opzioni.

In questi giorni pure il Brescia è stato segnalato sulle tracce di Zapata. La squadra neo-promossa in Serie A cerca rinforzi di esperienza per conquistare la salvezza nel prossimo campionato. Uno come il centrale classe 1986 nato a Padilla farebbe certamente comodo. Difficile il ritorno all’Udinese, dove il giocatore ha militato tra il 2005 e il 2011. Nelle settimane scorse si è parlato pure di un approdo al Flamengo in Brasile.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it