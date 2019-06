Calciomercato Milan, rossoneri in vantaggio su Veretout della Fiorentina: c’è l’offerta.

Il Milan intende rinforzare il proprio centrocampo con più innesti. Il primo è Rade Krunic, appena acquistato dall’Empoli per circa 8 milioni di euro. Ma Paolo Maldini non intende fermarsi.

Rimane calda la pista che porta a Stefano Sensi, centrocampista che il Sassuolo valuta 25 milioni di euro. Il 23enne ex Cesena è un obiettivo reale, già Leonardo aveva avviato i primi contatti precedentemente al suo addio. Ora pure Maldini vorrebbe riuscire a prendere il giocatore, ma non sarà semplice. Si valutano anche altre opzioni per migliorare la mediana.

Calciomercato Milan, assalto a Veretout della Fiorentina?

Oggi il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni di Sportitalia: il Milan è in pole position per Jordan Veretout della Fiorentina. Il francese sembra destinato a lasciare Firenze. Il nuovo presidente Rocco Commisso ha ammesso che potrebbe cederlo in questa sessione estiva del calciomercato. Anche Napoli, Roma e PSG sono stati segnalati sulle tracce dell’ex calciatore di Nantes e Aston Villa. 5 gol e 4 assist nell’ultima stagione in maglia viola. Il 26enne Veretout potrebbe essere un buon innesto per la mediana rossonera.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset.it, ci sarebbe la prima offerta di Maldini alla Fiorentina: 16 milioni di euro più bonus. Difficile che si possa chiudere a queste condizioni, visto che il club viola vorrebbe 25 milioni. Comunque la trattativa è appena iniziata e ci sarà tempo per cercare di raggiungere un accordo. Attenzione sempre al Napoli, che è il club che maggiormente si è fatto avanti in queste settimane per prendere Veretout. Il Milan per il centrocampo valuta anche Dennis Praet della Sampdoria e Sandro Tonali del Brescia. Non mancano le idee in casa rossonera, vedremo quali saranno le prossime mosse.

