Calciomercato Milan, Giampaolo vorrebbe Torreira a centrocampo.

Lucas Torreira è uno dei giocatori che Marco Giampaolo è riuscito a valorizzare. Quando era alla Sampdoria, il centrocampista uruguaiano è riuscito ad emergere sotto la guida del mister originario di Bellinzona.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Non a caso è riuscito a guadagnarsi la chiamata di un club importante come l’Arsenal, che ha investito 30 milioni di euro per acquistarlo nell’estate 2017. Il 23enne è un titolare della mediana dei Gunners e Unai Emery non vorrebbe privarsene. Tuttavia, in questi giorni stanno circolando indiscrezioni sulla volontà di Giampaolo di portare Torreira al Milan.

Sia in Italia che in Inghilterra è emerso l’intento del prossimo allenatore rossonero. L’Arsenal, però, non ha motivo di cedere un giocatore che è importante per la squadra. Inoltre, dopo averci investito 30 milioni, ora il prezzo è sicuramente maggiore. Torreira in Premier League ha fatto bene e pertanto non si è affatto svalutato. Tuttosport oggi spiega che l’ex gioiello della Sampdoria manda messaggi d’amore nei confronti dell’Italia, ma serve un’offerta importante per strapparlo ai Gunners. Il Milan dovrà decidere cosa fare e nel frattempo sta valutando anche altri centrocampisti. Uno dei nomi più caldi è sempre quello di Stefano Sensi, ma il Sassuolo spara alto.

Calciomercato Milan, idea Kramaric: l’Hoffenheim fissa la valutazione

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it