Calciomercato Milan: incontro positivo con Giuffredi oggi, Veretout è una priorità dei rossoneri.

Una giornata molto importante quella di oggi in tema calciomercato. Nel pomeriggio, come ampiamente previsto, c’è stato un incontro a Casa Milan fra la dirigenza rossonera e Mario Giuffredi, agente di Jorden Veretout e Mario Rui, due obiettivi dei rossoneri.

Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione dopo questo fondamentale summit. Secondo il noto giornalista, il dialogo fra le parti sarebbe stato molto positivo. Il procuratore, all’uscita dalla sede, ha parlato di “una chiacchierata generale, senza entrare nello specifico“. In realtà si è parlato molto di Veretout, il quale, secondo lo stesso Pedullà, rappresenta una priorità per il centrocampo del Milan. Per Paolo Maldini e Zvonimir Boban è quell’elemento di qualità ed esperienza necessario per un ruolo cardine come quello del mediano o mezzala.

Anche Mario Rui è un obiettivo

Nel giro di qualche giorno il Milan potrebbe formalizzare un’offerta ufficiale alla Fiorentina, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni più bonus. Ma la Roma, altra squadra interessata al francese, non ha intenzione di mollare e ci sarebbero stati contatti anche nelle ultime ore. Più defilato invece appare il Napoli. Secondo Pedullà, nell’incontro di oggi si è parlato anche di Mario Rui, ma prima deve uscire un terzino sinistro. Nell’attuale rosa ce ne sono tre: Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Questi ultimi due sono i primi indiziati alla cessione, mentre lo svizzero potrebbe essere confermato. C’è ancora tempo per ragionarci, nel frattempo la priorità resta Veretout. Intanto domani è attesa l’ufficialità di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. Per Marco Giampaolo l’annuncio è atteso per metà settimana, ma è ormai già tutto fatto. Dopo Rade Krunic, la società è pronta ad accontentarlo con un altro colpo importante per la mediana.

BERLUSCONI: “VOGLIO INCONTRARE GIAMPAOLO. GATTUSO? IDEE DIVERSE”

Redazione MilanLive.it

