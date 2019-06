Calciomercato Milan, Torreira vuole tornare in Italia: le ultime news di Sportitalia.

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo, non si ferma certamente a Rade Krunic. In questi giorni la dirigenza si sta muovendo su più profili. Quelli più caldi sono Stefano Sensi del Sassuolo e Jordan Veretout della Fiorentina.

Ma secondo quanto spiegato da Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, il grande sogno è Lucas Torreira. L’uruguayano milita nell’Arsenal e vorrebbe lasciare l’Inghilterra per tornare in Italia per motivi personali. Ha già giocato in Serie A nella Sampdoria, dove è stato proprio Marco Giampaolo a valorizzarlo. Non c’è una trattativa tra il Milan i Gunners, però c’è l’apertura da parte del giocatore all’approdo in rossonero.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Torreira vuole lasciare l’Arsenal e tornare in Italia

Vedremo se la dirigenza deciderà di affondare il colpo per Torreira, disponibile ad approdare a Milanello e affascinato dell’idea di tornare ad essere allenato da Giampaolo. Una trattativa non sarà semplice, dato che l’Arsenal ha speso circa 30 milioni di euro per acquistare il calciatore nell’estate 2017. Visto il rendimento avuto dall’uruguaiano, il suo valore è certamente superiore oggi: sui 40 milioni. Servirà vedere se i Gunners apriranno al trasferimento di un elemento che è titolare nella formazione di Unai Emery.

Nei giorni scorsi da Londra era trapelata una chiusura alla partenza di Torreira. Oggi ha parlato l’agente, smentendo contatti ma ammettendo che una chiamata di Giampaolo sarebbe speciale. Si attendono novità nei prossimi giorni. Per il Milan sarebbe un ottimo colpo mettere le mani sull’ex Sampdoria. Un rinforzo adatto alle esigenze rossonere a centrocampo. Un giocatore come lui sarebbe ideale.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it