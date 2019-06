Calciomercato Milan: il Barcellona ha fatto un’offerta per Romagnoli, rispedita al mittente da Maldini e Boban.

Se per Gianluigi Donnarumma c’è qualche dubbio, su Alessio Romagnoli non c’è nemmeno uno spiraglio. Lo conferma un’indiscrezione riportata questa mattina da Tuttosport, che racconta di un sondaggio del Barcellona per il difensore.

Secondo quanto scrive il giornale piemontese, in questi giorni, tramite Whatsapp, il Milan avrebbe ricevuto un sondaggio del Barça per il proprio capitano. Ci sarebbe già stata anche l’offerta: 40 milioni cash più una contropartita tecnica fra quelli cedibili della rosa blaugrana. No secco di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, senza esitazione. Romagnoli non si tocca per nessun motivo al mondo, questo è il messaggio forte e chiaro della società sul tema. Alessio è il capitano, la grande certezza della squadra. Un ragazzo d’oro, di grande personalità, sempre pronto a metterci la faccia. Ha ribadito più volte di voler restare al Milan, ha rinnovato nel momento più difficile della storia rossonera. Giù le mani!

GAZZETTA – SHOPPING MILAN A MADRID: DA CEBALLOS A ODEGAARD

Calciomercato Milan, Kabak si avvicina

A proposito di rinnovi. Tuttosport lancia l’idea di un possibile prolungamento nelle prossime settimane. Oggi è in scadenza a 2022, sarebbe un modo per blindarlo definitivamente, aumentargli l’ingaggio e chiudere le porte ad ogni possibile opzione. Ora Romagnoli è in vacanza e si sta preparando per affrontare un’altra difficile stagione. Troverà Marco Giampaolo in panchina, un allenatore maniacale sui movimenti della fase difensiva e nella gestione del pallone. Con lui Alessio può fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Intanto si cerca il suo partner di difesa: l’allenatore spinge per Joachim Andersen, il Milan segue Dejan Lovren e ha la possibilità di chiudere per Ozan Kabak, difensore turco dello Stoccarda. Piace molto anche al Bayern Monaco, che si è appena liberato di Mats Hummels, tornato al Borussia Dortmund dopo tre anni in Baviera. I rossoneri hanno già incontrato i suoi agenti. Così come hanno visto spesso di recente Giuseppe Riso, intermediario di Lovren per l’Italia.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it