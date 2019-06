Calciomercato Milan: ottimismo e fiducia su Veretout, priorità di Giampaolo. Fra due giorni la decisione.

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. Siamo entrati nel vivo di due trattative molto importanti: quella per Ozan Kabak e per Jordan Veretout. Le prossime sono ore cruciali per il futuro di entrambi.

Il difensore turco è tentato dal Bayern Monaco: entro venerdì risponderà ai rossoneri. Il centrocampista francese, invece, attualmente a Napoli in vacanza, potrebbe scegliere entro 48 ore. La Roma insiste: ieri l’agente Mario Giuffredi ha incontrato la società giallorossa, che ha fatto un’offerta di contratto importante. Ma la società di via Aldo Rossi spinge forte, perché lo considera una priorità ed è disposta ad accontentare le sue richieste. Il giocatore deve decidere: sembra affascinato dal progetto di Zvonimir Boban e Paolo Maldini, ma anche la proposta della Roma è molto interessante dal punto di vista economico.

Calciomercato Milan, c’è ottimismo su Veretout

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito, nei prossimi due giorni arriverà la decisione di Veretout. Ora, come già detto, è a Napoli in vacanza: tornerà in Francia per poi scegliere una via. L’agente Mario Giuffredi gli ha esposto le due offerte, quindi adesso sta a lui procedere. La Roma in pole? Serve pazienza. I giallorossi hanno fatto un’offerta importante e hanno offerto Karsdorp alla Fiorentina. Ma il francese farà valutazioni di altro tipo. Il Milan ha grande fiducia in merito a questa trattativa: l’ottimismo è cresciuto nelle ultime ore perché per Marco Giampaolo è una priorità, ma soprattutto perché la società considera di aver fatto il massimo per acquistarlo, fra offerta di ingaggio e bonus. In ogni caso dovrà arrivare anche un altro centrocampista. Nei prossimi giorni sono previste novità. 48 ore di tempo, poi finalmente la decisione di un’altra telenovela di questo calciomercato. In attesa di notizie anche sul fronte Kabak, che darà una risposta al Milan entro venerdì.

