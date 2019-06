Calciomercato Milan, si cercano rinforzi a centrocampo: Boban apprezza Moro, mentre spunta anche un’improbabile ipotesi Mandragora.

Il Milan ha la priorità di rinforzare il centrocampo, non è un mistero. Quello è un reparto nel quale servono diversi innesti per consentire a Marco Giampaolo di esprimere un gioco in linea con le proprie idee di calcio.

In queste settimane la dirigenza è impegnata su più fronti, ci sono diversi profili che piacciono. Sicuramente uno dei preferiti è Lucas Torreira, già allenato da Giampaolo alla Sampdoria ma difficile da strappare all’Arsenal. Piace anche Jordan Veretout della Fiorentina, appetito pure da Napoli e Roma. Vengono seguite più piste da Paolo Maldini Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, Boban intrigato dall’idea Moro

Secondo La Gazzetta dello Sport, un giovane centrocampista che piace molto a Boban è Nikola Moro. Si tratta di un talento di 21 anni che milita nella Dinamo Zagabria. Un giocatore al quale viene riconosciuto un ottimo potenziale con margini di miglioramento notevoli in ottica futura. Non è ancora esploso, ma potrebbe farlo a breve. Forse oggi un investimento su di lui può sembrare una mezza scommessa, però il nuovo Chief Football Officer del Milan ha grande fiducia in lui.

Moro è un centrocampista che predilige agire davanti alla difesa e sa adattarsi anche al ruolo di mezzala. E’ dotato tecnicamente e anche a livello fisico (è alto 1,83 m). Nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze condite da 5 gol con la Dinamo Zagabria. E’ rientrato ad ottobre dopo mesi out a causa della rottura del legamento crociato destro subita a marzo 2018. All’Europeo Under 21 lo abbiamo visto titolare nella Croazia. Da quanto emerso nelle scorse settimane, il prezzo del talento croato si aggira sui 10-12 milioni di euro.

Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe effettuato anche un sondaggio per Rolando Mandragora. Tuttavia, tale pista ci appare alquanto improbabile. Il giocatore, pagato ben 20 milioni dall’Udinese un anno fa, non è reduce da una stagione particolarmente positiva. Nella recente eliminazione dell’Italia Under 21 dall’Europeo è stato uno degli azzurri più deludenti.

Gazzetta – Milan, il PSG vuole Donnarumma: offerti soldi e Areola

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it