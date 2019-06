Il Milan potrebbe pescare uno o due rinforzi dalla Sampdoria in questa sessione estiva del calciomercato. Marco Giampaolo ha in testa soprattutto due nomi per migliorare l’attuale organico rossonero.

Si tratta di Joachim Andersen e di Dennis Praet. Il primo andrebbe ad arricchire una difesa che perderà Cristian Zapata e che deve fare i conti con la lunga assenza di Dennis Praet. Il secondo si inserirebbe in un centrocampo con tanti giocatori in uscita tra scadenze contrattuali (Mauri, Montolivo, Bertolacci) e mancati riscatti del cartellino (Bakayoko).

Secondo Sportmediaset, servono circa 60 milioni di euro per convincere la Sampdoria a cedere Andersen e Praet. Il Milan può incassare un po’ di soldi dalla cessione di Gianluigi Donnarumma al PSG, ma vorrebbe comunque abbassare l’esborso di denaro inserendo una contropartita tecnica. Il giornalista sportivo Claudio Raimondi fa i nomi di Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu. A noi sembra improbabile un trasferimento del turco a Genova, forse c’è qualche chance in più per quanto riguarda l’ex Villarreal. Lo spagnolo nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco troverebbe spazio come esterno offensivo destro. Sulle sue tracce c’è anche il Valencia. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

Redazione MilanLive.it

