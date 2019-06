Oggi è il turno di Italia-Olanda, quarto di finale importantissimo per le azzurre ai Mondiali di Francia 2019. Si gioca a Valenciennes, nello stadio che ha già visto le ragazze di c.t. Bertolini battere l’Australia e perdere in maniera indolore con il Brasile.

Italia-Olanda, i risultati al Mondiale femminile

L’Italia si è piazzata al primo posto nel Girone C precedendo Australia, Brasile e Giamaica con due vittorie (Australia e Giamaica) e una sconfitta (Brasile). Percorso netto, finora, per l’Olanda. Le campionesse d’Europa in carica hanno sconfitto nel girone Nuova Zelanda, Camerun e Canada. Agli ottavi, 2-1 al Giappone.

Italia-Olanda diretta tv oggi, Mondiali Calcio Femminile

Diretta televisiva in chiaro per Italia-Olanda: a partire dalle ore 14,50 di oggi l’emittente Rai Uno trasmetterà l’incontro sulla falsa riga degli ottimi ascolti degli incontri con Brasile e Cina. Inoltre la pay-tv Sky Sport Mondiali trasmetterà la diretta dello stesso match con un ricco e ampio post-partita.

Italia-Olanda streaming RaiPlay e SkyGo, Mondiali calcio femminile

La gara tra azzurre e olandesi potrà essere seguita anche in Live Streaming. Due le opzioni: utilizzare l’applicazione Sky Go o collegarsi al sito web di Rai Play e connettersi sulla scheda di Rai Uno con smartphone o tablet e pc.

