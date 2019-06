Calciomercato Milan: Jimmy Carter, ex calciatore dell’Arsenal, ha rivelato che i Gunners potrebbero cedere Lucas Torreira nel corso dell’estate.

Nuovi aggiornamenti da Lucas Torreira. Il tabloid inglese “Daily Express” scrive che il centrocampista sudamericano “ha messo in dubbio il suo futuro a lungo termine nel club, ammettendo di aver faticato a stabilirsi a Londra”.

Inoltre nell’articolo viene riportata l’intervista di Jimmy Carter, ex giocatore dell’Arsenal, rilasciata ai microfoni di “Goal.com“. Carter ha parlato positivamente del debutto di Torreira con la maglia dei Gunners in questa stagione, ma pensa che Unai Emery dovrebbe sbarazzarsi di lui se fosse davvero infelice in Inghilterra. Proprio a tal proposito, finora in via ufficiale non è emerso niente di controverso, anzi.

Nei giorni scorsi Torreira ha rilasciato un’intervista nella quale ha smentito un trasferimento al Milan. Ma è chiaro che, in tal senso, potessero essere dichiarazioni di facciata in quanto il suo contratto lungo firmato la scorsa estate con l’Arsenal lo obbliga a certe affermazioni.

MILAN, CEBALOSS È VICINISSIMO

Milan, Torreira può lasciare l’Arsenal



Jimmy Carter su Torreira: “Non penso che sia stata una stagione perfetta per Torreira. Ha iniziato la stagione molto bene, ma sembrava stancarsi mentre andava avanti. Aveva giocato il Mondiale quindi penso che abbia preso la migliore condizione più tardi nella stagione. Penso che quello che ottieni con Torreira è che mette sempre il piede, rende difficile la vita agli avversari ed è sempre tenace. Queste sono le sue caratteristiche”

Poi parla della possibilità che Torreira possa chiedere la cessione all’Arsenal per andare a vestire la maglia del Milan: “Non è il giocatore più creativo della squadra, ma gli darei un altro anno, a meno che non sia davvero turbato e voglia trasferirsi al Milan. Se dirà ad Unai Emery che vuole tornare in Italia, allora l’Arsenal potrebbe cederlo, ma poi avrebbe bisogno di essere sostituito. Non puoi vendere tutti”.

Il Milan è in attesa, ha fissato in Torreira l’obiettivo principale a cui affidare il ruolo di mediano davanti la difesa. L’uruguaiano conosce bene le idee di Giampaolo, e un suo arrivo accelererebbe il percorso di apprendimento delle tattiche del mister nella squara rossonera.

Serviranno parecchi milioni, la scorsa stagione l’Arsenal lo pagò 28 milioni di euro dalla Sampdoria e dopo una stagione il suo valore è probabilmente raddoppiato o quasi. Vedremo quanto sarà disposto a pagare il Milan per Torreira.

MILAN, DOMANI THEO HERNANDEZ IN ITALIA

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it