Calciomercato Milan: Theo Hernandez sarà rossonero entro qualche giorno. Aggiornamenti da Carlo Pellegatti su nuovi affari tra il Milan e il Real Madrid.

Theo Hernandez sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Al Real Madrid andrà una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Proprio a tal proposito, il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, tramite YouTube, ha parlato dell’affare tra i due club.

Anzitutto un commento proprio sul terzino sinistro francese, giovanissimo (classe 1997), e considerato un vero e proprio talento: “Sembra ormai assodato che la settimana prossima Theo Hernandez sarà a Milano per le visite mediche, è un giocatore di fascia, lo chiamano “cavallo”, vedremo se sarà un puro sangue. Speriamo che corra alla grande, che tagli il traguardo della fascia per primo. Indubbiamente, il prossimo acquisto dopo Krunic sarà Theo Hernandez”.

Milan-UEFA, settlement agreement per tornare nelle coppe

Pellegatti: “Il retroscena sull’affare Milan-Real”



Carlo Pellegatti nel corso del suo intervento, ha svelato un retroscena: “Voglio raccontare qualcosa dietro questo acquisto. Da quello che mi ha detto un caro amico che ha a sua volta degli amici a Madrid, sembra che il Milan abbia pagato questo giocatore (Theo Hernandez, ndr) con una cifra interessante per il Real Madrid, due milioni subito e 18 da pagare con l’obbligo di riscatto. Dietro a questo pagamento cash importante, mi hanno spifferato che potrebbe esserci una strategia: il Milan pare che abbia pagato questo per avere altri giocatori interessanti del Real Madrid con il diritto di riscatto”.

Prosegue il suo intervento: “Un prestito, quindi, che non graverebbe sulle casse della società. Dovrebbe esserci una strategia dietro questo acquisto importante, anche se vogliono vendere il mio caro amico Ricardo Rodriguez e il Milan si è cautelato in vista di questa eventuale cessione. Questo pagamento importante avrebbe come strategia finale l’obiettivo di avere altri giocatori del Real che verrebbero al Milan in prestito con diritto di riscatto”.

MILAN, DAL REAL MADRID ARRIVA ANCHE CEBALLOS

E chissà che nei prossimi giorni ci possano essere altri affari sull’asse Milano-Madrid. Paolo Maldini insieme alla sua squadra mercato è già stato nella capitale spagnola nella settimana scorsa, e chissà non possa tornarci nei prossimi giorni.



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

