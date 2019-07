Calciomercato Milan: Boban avrebbe chiamato l’amico Modric, ma l’affare è impossibile.

Nel tardo pomeriggio di ieri circolava un’indiscrezione su Luka Modric. Si sa, il calciomercato è imprevedibile. Ma dopo le tante premesse, dal tetto salariale alle poche possibilità di fare spese pazze, è assurdo pensare ad un acquisto del genere.

E infatti non c’è nessuna basta per l’arrivo al Milan di un campione come il croato. Anche se, scrive Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport di oggi, un timido tentativo il club rossonero l’ha fatto. Zvonimir Boban è grande amico del connazionale Modric: le immagini della commozione del nuovo dirigente rossonero quando il madridista gli dedicò il premio ‘Fifa The Best’ fecero il giro del mondo. Il Cfo milanista lo avrebbe chiamato per chiedergli disponibilità al trasferimento. Ma non c’è nulla da fare…

Modric è al centro del progetto del Real Madrid: ha promesso a Florentino Perez e Zinedine Zidane che sarebbe rimasto per rilanciare la squadra dopo un anno di fallimenti. Per il giocatore è pronto un altro ricco rinnovo a cifre che il Milan oggi si può soltanto sognare. Nessuna speranza quindi di portare al termine quest’idea, come è giusto che sia. Molto più fattibile, seppur complicato, lavorare su Dani Ceballos, un acquisto coerente con le linee tracciate da Elliott Management Corporation.

Gazzetta – Milan-Ceballos, la trattativa entra nel vivo: la situazione

