CALCIOMERCATO MILAN – Tra una settimana circa prenderà ufficialmente il via la stagione 2019-2020 del Milan, con i rossoneri che si raduneranno a Milanello.

Il tecnico Marco Giampaolo ha però bisogno di alcuni rinforzi per poter lavorare al meglio ed esprimere al massimo il proprio credo tecnico e tattico. La volontà della dirigenza, di Paolo Maldini in primis, è quella di dare il prima possibile al nuovo allenatore rossonero i calciatori giusti e più idonei da poter sviluppare un progetto importante e convincente.

Pellegrini, niente cessione. L’agente: “Resta a Roma, può rinnovare”

Calciomercato Milan, rispunta Veretout: i rossoneri sfidano il Napoli

Il centrocampo è uno dei reparti che il Milan dovrà forzatamente rinnovare, visto che nel 4-3-1-2 probabile con cui Giampaolo lavorerà a livello tattico servono dei rinforzi con caratteristiche specifiche: calciatori dinamici, dalle buone qualità tecniche ed atletiche, abili a giocare sia con la palla tra i piedi sia con inserimenti verticali e laterali negli spazi.

Un possibile rinforzo che piace molto al Milan porta nome e fattezze di Jordan Veretout, francese classe ’93 della Fiorentina. Fino a poche settimane fa i rossoneri sembravano in pole per il suo acquisto, prima dell’inserimento di Napoli e Roma, altre società italiane molto interessate al numero 17 viola. Addirittura nelle ultime ore si è detto di un passaggio imminente di Veretout in maglia azzurra, ma secondo il Corriere della Sera il futuro dell’ex Nantes è ancora tutto da decidere.

Pare che il Milan abbia lanciato la sfida al Napoli: i rossoneri hanno già dialogato con il club fiorentino mentre Veretout sembra per ora preferire l’opzione partenopea. Tutto si deciderà nelle prossime ore, entro la fine di questa settimana. Il Milan conta di convincere la Fiorentina con una proposta definitiva allettante, il Napoli dovrà cedere almeno uno tra Rog e Verdi prima di puntare tutto sul francese. Più defilata la Roma, che ha ingaggiato Diawara (proprio dal Napoli) e dunque sembra essersi tirata fuori dalla corsa a Veretout.

Ufficiale: Carbone nuovo responsabile del Settore Giovanile

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it