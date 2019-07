Cambiano gli equilibri nella trattativa per Dani Ceballos. Il Milan sta provando a chiudere per lo spagnolo, ma il favorito per il centrocampista adesso è il Tottenham.

Dani Ceballos è il sogno del Milan per rinforzare il centrocampo. Il calciatore spagnolo, fresco di titolo di campione d’Europa Under-20 con la sua nazionale, può concretamente lasciare il Real Madrid.

La sua idea sarebbe quella di partire in prestito, per non lasciare a titolo definitivo i Blancos. Nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Tottenham per Ceballos. Secondo Calciomercato.it e quanto scritto da Mirko Calemme, proprio gli Spurs sarebbero ora i favoriti nella trattativa. Il club inglese ha intensificato i contatti sia con l’entourage del calciatore che con gli spagnoli:la destinazione è gradita a Ceballos, che vorrebbe giocare quella Champins League che il Milan non può garantirgli (a dire il vero nemmeno l’Europa League).

Milan-Ceballos: svanisce il sogno?



Ceballos sta comunque vagliando tutte le proposte. E non è detto prediliga il trasferimento a Londra. Vedremo se il Milan riuscirà a convincere il giocare a “tornare” in Italia, dopo l’Europeo vincente appena conclusa con la sua Spagna U21.

Da capire anche quali saranno i nuovi margini di trattativa tra Milan e Real Madrid. Ceballos avrebbe avuto anche degli scontri con i procuratori che detengono il suo cartellino: la Bahía Internacional, il cui contratto con il giocatore scade nel giugno 2020 e il calciatore preferirebbe essere eventualmente ceduto nella prossima estate, così da non far guadagnare adesso soldi agli attuali procuratori.

Il Real Madrid avrebbe compreso la situazione e, avendo buona considerazione del ragazzo, potrebbe aprire al trasferimento in prestito per una stagione per poi riaccoglierlo e valutare il futuro.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

