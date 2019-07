Calciomercato Milan: due richieste per Samuel Castillejo dalla Spagna, Villarreal e Valencia le più interessate. Il futuro dell’esterno è sempre più lontano dai rossoneri.

Il Milan oltre a dover rinforzare la rosa con acquisti mirati, ha assoluta necessità di sfoltire e dunque vendere a buon prezzo i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di mister Marco Giampaolo.

C’è la disponibilità a cedere Castillejo sia a titolo definitivo che in prestito con obbligo di riscatto. Il cartellino dell’esterno offensivo viene valutato almeno 18 milioni di euro. Acquistato soltanto un’estate fa dal Villarreal proprio per 18 milioni più il cartellino di Carlos Bacca (valutato 7 milioni). Ora Castillejo potrebbe concretamente ritornare in Spagna.

Castillejo tra Valencia e Villarreal



Ieri l’agente di Castillejo, Manolo Quilon, ha parlato ieri a Casa Milan con la dirigenza rossonera che gli ha riferito della volontà di cedere il calciatore. preso atto del nuovo scenario e di comune accordo col club rossonero, l’agente è alla ricerca di una soluzione ideale per suo assistito.

Tra le opzioni per il futuro prossimo di Castillejo, c’è quella di unn ritorno al Villarreal, oppure un trasferimento al Valencia. Qui ritroverebbe un suo grande estimatore, mister Marcelino. Passato in secondo piano invece l’interesse del Siviglia di cui si era parlato nelle settimane scorse.

Per non effettuare minusvalenze, visto che il contratto di Castillejo è a bilancio per circa 20 milioni di euro, il Milan è pronto a prendere in considerazioni formule quali il prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se è chiaro che la modalità di cessione preferita sarebbe quella a titolo definitivo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

