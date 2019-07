Parla l’ex allenatore delle giovanili dell’Atletico Madrid che spiega qualità e difetti di Theo Hernandez, nuovo difensore del Milan

Talento enorme ma carattere ancora da levigare ed educare. Questo in sintesi sembra essere Theo Hernandez, neo acquisto del Milan.

Il calciatore francese di origini spagnole è stato annunciato, tramite il deposito del suo nuovo contratto, proprio oggi come ultimo acquisto ufficiale del Milan. Un terzino che ha fisicità, tecnica e sfrontatezza giusta, tutte qualità ottime per esplodere ad alti livelli. Eppure qualcosa sembra ancora frenare l’ascesa di Hernandez nel calcio che conta, non a caso è stato ceduto senza troppe remore dal Real Madrid.

Milan News, parla l’ex tecnico di Hernandez: “Tante qualità, ma…”

Per capire meglio il personaggio Hernandez, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha interpellato Roberto Fresnedoso, ex allenatore del giovane terzino ai tempi del settore giovanile dell’Atletico Madrid.

Il tecnico spagnolo ha spiegato le differenze tra Theo e il fratello maggiore Lucas Hernandez, più grande di un anno: “Sì, tra i due fratelli Hernandez ho lavorato maggiormente con Lucas, ma c’è stato modo di allenare più volte anche Theo. Il secondo, più piccolo di un anno, ha sempre vissuto d’altronde un po’ all’ombra del primo, pur essendo fin da ragazzino un esterno molto promettente”.

Le qualità tecniche di Theo non si discutono: “Theo ha un grande talento e una velocità impressionante, assicura una spinta costante sulla fascia ed è sempre pericoloso in fase di attacco. Può essere senza alcun dubbio un acquisto importante per la corsia laterale del Milan e di qualsiasi altra squadra. Viene da due campionati convincenti nella Liga tra Alavés e Real Sociedad, quindi ha già tanta esperienza nonostante i suoi 21 anni. Insieme alla fiducia del Real, che la scorsa estate ci aveva puntato forte versando la sua clausola risolutiva con l’Atletico, mi sembrano tutte delle garanzie piuttosto chiare sul suo potenziale rendimento”.

Ma a queste doti si alternano difetti comportamentali per i quali il Milan dovrà attrezzarsi: “ È un ragazzo ancora giovanissimo, è vero che ha vissuto delle fasi un po’ critiche durante la sua vita, ma ora deve concentrarsi solamente sulla sua carriera. Penso che il calcio italiano e una società con tanto blasone come il Milan possano rappresentare per lui il posto giusto in cui trovare fiducia, equilibrio e soprattutto consacrarsi come professionista. Per questo spetterà proprio al Milan far fare a Theo l’ultimo salto a livello di maturazione“.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

