Milan, l’acquisto di Theo Hernandez andrà a rinforzare il reparto difensivo. Il terzino sinistro francese però ha tra le sue peculiarità, una grande propensione offensiva e al dribbling.

Theo Hernandez ha firmato il suo nuovo contratto con la società di via Aldo Rossi, e ieri è stato depositato ufficialmente il suo contratto da nuovo giocatore del Milan.

Il terzino sinistro francese è stata una scelta precisa di Paolo Maldini, che lo ha incontrato a Ibiza due settimane fa e in poco tempo ha chiuso la trattativa con il Real Madrid, che non riteneva più il calciatore utile alla causa blancos.

Tra le capacità più importanti di Theo, c’è una forte propensione offensiva. Se inserito in un certo contesto tattico, sembra più un ala aggiunta che un semplice terzino. E questo lo porta ad avere qualche problema in fase difensiva, ma la cura Marco Giampaolo potrebbe aiutarlo a crescere dal quel punto di vista.

IL MILAN VALUTA IL PROFILO DI MANCINI

Theo Hernandez e la “dribbling mania”



In un sistema di gioco come il 4-3-1-2 di Giampaolo, senza esterni offensivi, un terzino con le sue caratteristiche è assolutamente essenziale. Proprio una statistica dei colleghi di OptaPaolo risulta chiarificatrice in tal senso. Theo Hernandez è stato il difensore che ha completato più dribbling (129) nelle ultime tre stagioni di Liga.

La sua forza offensiva è sempre stata apprezzata nei club in cui ha giocato, anche se ha peccato spesso di continuità e attenzione mentale nel corso della partita. Proprio il suo ex allenatore Roberto Fresnedoso, che lo ha cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, ha dichiarato: “Theo ha un grande talento e una velocità impressionante, assicura una spinta costante sulla fascia ed è sempre pericoloso in fase di attacco”.

MILAN-LOVREN: PISTA COMPLICATA

Theo Hernandez si presenterà a Milanello il prossimo 9 luglio al raduno, giorno in cui conoscerà i suoi nuovi tifosi visto che già martedì prossimo il nuovo Milan targato Marco Giampaolo darà il via alla stagione 2019-2020.

129 – @TheoHernandez è il difensore che ha completato più dribbling (129) nelle ultime tre stagioni di Liga. Slalom. pic.twitter.com/HRr14Pvc7X — OptaPaolo (@OptaPaolo) 6 luglio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it