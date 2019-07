Calciomercato Milan: indiscrezione dal Portogallo riguardo a Gedson Fernandes. I rossoneri non hanno avuto ancora contatti con il Benfica, riferisce il quotidiano Record.

Nessun contatto tra Milan e Benfica per Gedson Fernandes. Questo è quanto scrivono in Portogallo, in merito alle numerose indiscrezioni riportate in questi giorni in Italia.

A riferire dell’interesse del Milan per il talento del Benfica sono stati diversi media nazionali: in primis Sky Sport, e anche Tuttosport. Oggi il quotidiano portoghese Record ha negato invece ogni contatto avuto tra i due club per il giocatore.

A questo punto sorge il dubbio: non è chiaro se si tratti soltanto di una notizia clamorosamente toppata dai media italiani, oppure in Portogallo non sono tanto informati sui contatti di mercato del Benfica.

Gedson Fernandes-Milan: pista vera o falsa?



Il Milan sta lavorando per rinforzare il centrocampo, e ha già acquistato Krunic e Benaccer (manca ancora l’ufficialità), ed è vicino a Jordan Veretout. Nelle idee della dirigenza c’è quella di cedere Lucas Biglia (proprio per avere Veretotu), ed è in bilico anche il futuro di Franck Kessie, che piace in Premier League.

Gedson Fernandes ha nazionalità portoghese, classe 1999, ha compiuto 20 anni lo scorso gennaio. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche se principalmente è stato impiegato come mediano davanti la difesa. Nella sua breve carriera da professionista, ha già collezionato 100 partite, con 9 gol e 15 assist all’attivo. Ha già esordito in Champions League, giocando 6 partite, 1 gol e 1 assist.

Il talentuoso centrocampista portoghese costa parecchio, si parla di una cifra di almeno 30 milioni di euro. E sarà dunque complicato riuscire ad assicurarselo, nonostante i buoni rapporti tra Manuel Rui Costa (direttore sportivo del Benfica), Maldini e Boban.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

