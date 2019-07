Lucas Paquetà ha vinto la Copa America 2019 con il Brasile e questo risultato dà grande felicità a tutto il popolo brasiliano. La competizione si giocava nel loro Paese e dunque la soddisfazione è doppia.

Il talentuoso centrocampista del Milan non è stato protagonista di questa vittoria. Pochi i minuti che gli ha concesso il commissario tecnico Tite. Comunque il giocatore cresciuto nel Flamengo è stato un elemento positivo all’interno del gruppo e certamente questa esperienza lo aiuta a maturare.

Milan, Paquetà tornerà più pronto. E approva l’arrivo di Giampaolo

Dopo la vittoria del Brasile sul Perù nella finale della Copa America 2019, i microfoni di Tuttomercatoweb hanno raggiunto Paquetà per alcune considerazioni interessanti. Innanzitutto gli è stato domandato cosa si porterà al Milan di questo trionfo: «Una vittoria del genere aumenta il proprio bagaglio personale e aiuta la carriera di un giocatore. Per un giovane come me, guadagnare un titolo di questa portata è molto importante. Torno con maggior fiducia al Milan dove sono disposto ad aiutare per conquistare grandi traguardi».

Il centrocampista classe 1997 è stato interpellato anche su Marco Giampaolo, suo prossimo allenatore in rossonero che potrebbe utilizzarlo da fantasista dietro alle punte nel 4-3-1-2: «Ritorno il giorno 29, ora ne approfitterò per riposare un po’ poiché lavorato molto in questo periodo. Ora mi godrò la vittoria e poi penserà al rientro. Giampaolo gioca con un trequartista? Sì, lo so. L’ho seguito abbastanza alla Sampdoria, sono felice del suo arrivo e spero di poter aiutare e contribuire nel lo schema che sceglierà».

Redazione MilanLive.it

