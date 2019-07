Le possibilità che l’Atalanta giochi la Champions League a San Siro è stata ben accolta dalla politica. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è già detto favorevole. Nessun problema anche dall’Inter.

Chi invece è freddo su questo argomento è il Milan, come riferito dall’ANSA. Una risposta ufficiale da parte dei rossoneri non è ancora arrivata. E non arriverà subito, ma solo fra qualche giorno. La società ha chiesto del tempo per decidere il da farsi.

Il Diavolo vuole analizzare vari fattori prima di dire sì o meno. Uno di questi è anche l’umore dei tifosi, i quali si sentono rappresentati da San Siro nonostante la non partecipazione alla Champions League da vari anni.

Questo non significa che il Milan dirà certamente no, ma è comunque un segnale importante. La società, come detto, si è presa del tempo per arrivare ad una scelta definitiva. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulla questione.

Nel mese di maggio l’Atalanta ha iniziato i lavori all’Atleti Azzurri d’Italia, infatti ha giocato le ultime due giornate al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Da Bergamo hanno chiesto di utilizzare San Siro per la loro prima storica esperienza in Champions League, conquistata proprio ai danni del Milan.

Everton sul Milan: “È fra i migliori club d’Europa”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it