Milan News: intervista per Zvone Boban ai microfoni del canale tematico rossonero. Lo Chief Football Officer ha ribadito concetti importanti. Ecco le sue dichiarazioni.

Intervista a Milan TV di Zvone Boban, durante la quale ha anzitutto parlato della sua decisione di tornare al Milan: “Tornare al Milan è stata una decisione di cuore, sono nel Club che amo”.

Una scelta di cuore dunque. Ecco cosa, secondo lui, potrà dare al Milan: “Penso di poter portare tanta passione e spessore calcistico, conosco i ritmi comunicativi, posso dare tanto in diversi campi. Mi sento un playmaker tra la parte sportiva e quella amministrativa”.

Boban parla di Maldini, Giampaolo e Massara

La discussione si è poi spostata sul direttore tecnico Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra e amico: “Con Paolo c’è un rapporto fraterno da tanti anni, siamo rimasti in contatto dopo la fine delle nostre carriere e c’è tanta amicizia, tanto rispetto e tanti valori condivisi. Tante idee calcistiche e sul Milan simili”.

Un commento invece su Marco Giampaolo, nuovo tecnico rossonero, subito molto elogiato dalla nuova dirigenza milanista: “È una persona e un allenatore speciale, crede nelle sue idee, è intelligente”.

Frederic Massara è invece il direttore sportivo del Milan. Boban non lo conosceva, ma ha subito potuto apprezzare la sua intelligenza calcistica: “Frederic non lo conoscevo. Abbiamo avuto il primo meeting con lui con cui abbiamo chiuso subito. È una persona per bene, che capisce il calcio e ci dà ampiezza nel conoscere i giocatori, conosce quelli dello Zimbabwe bene quanto quelli di Francia e Svezia”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

