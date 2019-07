Praet è un centrocampista gradito a Giampaolo, ma il Milan non ha avviato una trattativa. Oltre al Valencia, anche Fiorentina e Leicester sono sul belga della Sampdoria.

Con l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, il nome di Dennis Praet è stato più volte accostato al club rossonero. Il belga è uno dei talenti valorizzati dall’allenatore nato a Bellinzona.

Nonostante le diverse voci sul centrocampista e le parole del patron Massimo Ferrero, non sembra esistere una trattativa concreta. Il Milan e la Sampdoria non hanno in corso dei negoziati per il trasferimento del giocatore. Nel frattempo su Praet sono spuntate altre pretendenti. In primis il Valencia, che ha messo sul piatto circa 16 milioni di euro più bonus. Un’offerta che a Genova hanno respinto, dato che il prezzo è fissato sui 25 milioni.

Sul talento della Sampdoria sta emergendo anche l’interesse di una squadra di Premier League. Si tratta del Leicester City, che ha appena acquistato Youri Tielemans, connazionale e compagno di Praet ai tempi dell’Anderlecht. Notizia data da Sky Sport. E La Gazzetta dello Sport aggiunge che sul giocatore che pure la Fiorentina, altra società alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Jordan Veretout è destinato a lasciare Firenze, con Milan e Roma molto interessate a lui. Dunque il direttore sportivo Daniele Pradé valuta altri profili da consegnare a Vincenzo Montella in mediana.

Redazione MilanLive.it

