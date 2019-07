Pezzella nome nuovo per la difesa del Milan. Si cerca un centrale e il preferito, Lovren, ha costi alti. Per questo spunta anche il capitano della Fiorentina adesso.

Prosegue la ricerca di un difensore centrale in casa Milan. La dirigenza è al lavoro per consegnare a Marco Giampaolo un rinforzo necessario nel reparto. L’addio di Cristian Zapata e i problemi fisici di Mattia Caldara costringono a prendere un innesto.

In queste settimane il preferito è spesso stato indicato in Dejan Lovren, classe 1989 in forza al Liverpool. Croato come Zvonimir Boban, ha esperienza e qualità per arricchire la retroguardia rossonera. Un profilo adatto alle esigenze di mister Giampaolo. Tuttavia, l’operazione non è facile. I Reds non sono convinti di dare l’ok alla cessione e comunque il cartellino viene valutato più di 20 milioni di euro.

Lovren, prezzo e ingaggio alti: il Milan va su Pezzella?

Inoltre, bisogna considerare l’ingaggio di Lovren. A Liverpool il calciatore percepisce uno stipendio molto alto e dunque il Milan deve valutare anche delle alternative. Il Corriere dello Sport conferma l’idea German Pezzella. Ieri il suo agente Martin Guastadisegno ha incontrato la dirigenza rossonera in sede. C’è stato un sondaggio per prendere informazioni sul capitano della Fiorentina, che valuta circa 20 milioni il proprio difensore centrale. L’argentino, però, a livello di ingaggio costa meno di Lovren.

Per adesso non è partita alcuna trattativa. Nei prossimi giorni si capirà meglio se Pezzella possa divenire un obiettivo concreto o meno. Il Corriere dello Sport conferma anche l’ipotesi Matija Nastasic, che lo Schalke 04 potrebbe cedere con la formula del prestito oppure in cambio di Ricardo Rodriguez. Il serbo, però, è mancino come Alessio Romagnoli e potrebbe non essere facile schierarlo al fianco del capitano del Milan. Qualcuno alla corte di Giampaolo arriverà, presumiamo che il rinforzo verrà preso entro fine mese per farlo inserire in fretta nel gruppo senza attendere troppo.

Milan-Bennacer, manca l’accordo. Il club spera di chiudere nelle prossime ore.

Redazione MilanLive.it

