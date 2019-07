Calciomercato Milan: è Stanislav Lobotka l’alternativa a Jordan Veretout. Oggi previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e l’intermediario per studiare numeri e fattibilità dell’operazione.

Il Milan resta vicinissimo a Jordan Veretout, con l’offerta alla Fiorentina che si aggira intorno ai 16 milioni di euro più 2 di bonus, senza l’inserimento del cartellino di Lucas Biglia. Intanto la società rossonera vuole cautelarsi.

Nel caso non si arrivasse ad una chiusura definitiva dell’affare Veretout, stando a quanto riferisce il giornalista della Gazzetta Nicolò Schira, in via Aldo Rossi hanno messo gli occhi su Stanislav Lobotka. Un’alternativa al mediano francese, per evitare di rimanere con un’unica freccia al proprio arco. Il ritiro a Milanello è già iniziato da qualche giorno, e sarebbe fondamentale per Marco Giampaolo avere quanto prima la rosa al completo.

Bennacer-Milan, fissate visite e firma: il programma

Milan, Lobotka alternativa a Veretout



Stanislav Lobotka è un mediano classe 1994, compirà 25 anni il prossimo novembre. Il suo cartellino è di proprietà del Celta Vigo fino al giugno 2023. Il nazionale slovacco la scorsa stagione in Liga ha collezionato 31 presenze e 1 solo assist. Ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, anche se il suo valore (stando alle valutazioni di Transfermarkt) è di 25 milioni.

Il suo ruolo principale è quello di mediano davanti la difesa, centrocampista centrale e all’occorrenza trequartista. Non ha giocato mezz’ala la scorsa stagione, ma potrebbe adattarsi vista la buona qualità tecnica. È alto 172cm, ed è ambidestro.

Il Milan sta valutando tutte le possibilità nel caso Veretout (molto più goleador rispetto al citato Lobotka) non arrivasse. Pare che nel corso di questo pomeriggio la dirigenza rossonera dovrebbe avere un summit con l’intermediario Mattia Buongiorno per studiare numeri e fattibilità dell’operazione. Staremo a vedere.

Il #Milan spinge per #Veretout, ma la #Roma non molla. Per questo #Maldini studia un’alternativa per la mediana: piace Stanislav #Lobotka del #CeltaVigo. Oggi pomeriggio summit con l’intermediario Mattia Buongiorno per studiare numeri e fattibilità dell’operazione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 12 luglio 2019

Milan, contatti con la Juventus per Demiral

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it