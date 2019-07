Ignazio Abate attualmente è svincolato, dopo la fine del contratto con il Milan. Il suo agente Mino Raiola, sta cercando una nuova sistemazione al terzino italiano: si parla di una proposta dell’Olympiakos.

Lo scorso 30 giugno è ufficialmente scaduto il contratto con il Milan di Ignazio Abate, cresciuto nel settore giovanile rossonero e in prima squadra dal 2009. In totale 306 partite giocate e 3 gol all’attivo.

Nelle ultime settimane è emersa soltanto una voce riguardante un club a lui interessato, ovvero il neo promosso Lecce. Si parlava di una proposta contrattuale di 700.000 euro per i prossimi due anni. Ma c’era distanza tra domanda e offerta.

Casa Milan, summit con l’agenzia SEG: i dettagli

Abate, futuro in Grecia?

Il suo agente, Mino Raiola, sta provando a piazzare l’ex terzino rossonero in qualche club per garantirgli non solo qualche altro anno di carriera, ma anche un buon stipendio.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter ha scritto: “Mino Raiola al lavoro per sistemare Ignazio Abate: offerta dall’Olympiacos per l’ex terzino destro del Milan. Pronto un biennale”.

Un’avventura in Grecia, ad Atene, sarebbe interessante. Ricordiamo che Abate compirà 33 anni il prossimo novembre. Nelle scorse settimane si parlava di una richiesta economica per lo stipendio netto annuo di 1 milione di euro, vedremo se il club del Pireo riuscirà ad accontentare lui e l’agente. Al Milan, nell’ultimo rinnovo siglato, percepiva 2,3 milioni.

Marca – Novità sull’affare Milan-Modric

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it