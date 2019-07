Lobotka è uno dei centrocampisti accostati al Milan in queste settimane. L’agente conferma l’interesse rossonero, però altri club sono in pole position.

Dopo aver acquistato Rade Krunic e aver bloccato Ismael Bennacer, il Milan intende mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Praticamente sfumato Jordan Veretout, che sembra ormai diretto verso Roma, la società rossonera sta lavorando su altri profili.

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Dennis Praet, 25enne belga che Marco Giampaolo ha valorizzato alla Sampdoria. Valutazione sui 25 milioni di euro. Qualche contatto c’è stato, però la trattativa non è veramente partita. Il Milan valuta anche altri centrocampisti e in queste ore stanno emergendo più opzioni.

Lobotka, parla l’agente: Milan e non solo sul centrocampista del Celta Vigo

Un profilo che sembra piacere al Milan è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 che milita nel Celta Vigo. Il nazionale slovacco in passato è stato più volte accostato al Napoli e recentemente pure alla Fiorentina, che cerca un sostituto di Veretout. E ovviamente non manca la concorrenza di squadre straniere.

I colleghi di calciomercato.com hanno intervistato Branislav Jasurek, agente di Lobotka, per parlare della situazione del giocatore: «In Italia è stato seguito da tante squadre, Napoli per primo, poi Milan e anche la Fiorentina, anche se in questo momento sono più indietro rispetto ad altre squadre. Stiamo parlando con vari club, alcune trattative sono in stato più avanzato di altre. Sappiamo che in Serie A è molto stimato, vedremo come evolverà il mercato».

Il procuratore del centrocampista slovacco conferma l’interesse del Milan, anche se ci sono altre società più avanti nella corsa a Lobotka. Nei giorni scorsi si parlava di un prezzo sui 20-25 milioni di euro per il cartellino del gioiello del Celta Vigo. Vedremo quale sarà il suo futuro. Il suo addio all’attuale squadra è molto probabile.

