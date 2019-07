Il Milan non guarda in casa Juventus soltanto per il turco Demiral. Potrebbe tornare di moda l’idea relativa al difensore classe ’94

Negli ultimi giorni il Milan è tornato a guardare in casa Juventus, club con cui negli scorsi anni sono state imbastite alcune importanti trattative nonostante la storica rivalità.

Un anno fa infatti andava in scena il maxi-scambio tra rossoneri e bianconeri, con Gonzalo Higuain e Mattia Caldara ceduti al Milan mentre Leonardo Bonucci, ex capitano milanista, tornava sulla via di Torino nella stessa operazione. E non è affatto scontato che quella fosse l’ultima trattativa su questa prestigiosa asse di mercato.

Milan a caccia di un difensore dalla Juventus: rispunta l’idea Rugani

Le ultime news parlano di un interesse forte per Merih Demiral, stopper turco che la Juventus ha riscattato dal Sassuolo e che viene addirittura valutato 40 milioni di euro. Una cifra enorme per un giocatore giovane (classe 1998) che però ha finora giocato soltanto sei mesi in Serie A con la squadra di De Zerbi.

Spuntano, secondo le ultime news di Tuttosport, alcune difficoltà su questa eventuale operazione: il Milan non vorrebbe prendere in prestito Demiral per valorizzare un calciatore che tornerebbe poi alla Juventus, mentre i campioni d’Italia non intendono fare sconti. L’unica soluzione possibile sarebbe una cessione a titolo definitivo del turco con una opzione sulla recompra in favore della squadra di Sarri.

Ma non c’è solo Demiral nel mirino dei rossoneri: in casa Juventus si guarda anche a Daniele Rugani, stopper classe ’94 già seguito in passato dal Milan. I bianconeri lo hanno sempre dichiarato incedibile, ma l’arrivo di De Ligt e la possibile permanenza di Demiral potrebbero far cambiare gli scenari. Rugani potrebbe chiedere di andare a giocare e la soluzione milanista non sarebbe così impossibile, visto che ritroverebbe in squadra l’ex partner in Under-21 Alessio Romagnoli.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

