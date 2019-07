Voci dalla Francia rivelano che il miliardario Arnault è interessato all’acquisto del Milan, attualmente di proprietà di Elliott. Solo voci o c’è qualcosa di concreto?

Le voci inerenti l’interesse di alcuni soggetti per l’acquisto del Milan non sono una novità. Recentemente si era parlato della volontà del fondo sovrano del Qatar di comprare il club, però sono poi trapelate smentite.

Oggi il Corriere dello Sport fa un nome nuovo. E’ quello di Bernard Arnault, che secondo voci provenienti dalla Francia avrebbe messo gli occhi sul Milan. Si tratta dell’uomo francese più ricco, con un patrimonio da oltre 100 miliardi di dollari. La rivista finanziaria Bloomberg lo inserisce al secondo posto delle persone più ricche al mondo, a quota 108 miliardi dietro solamente a Jeff Bezos (fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon) che primeggia con 125 miliardi.

Per adesso non ci sono conferme sul reale intento di Arnault di prendere il Milan. Il Corriere dello Sport scrive che c’è stata solamente una manifestazione di interesse da parte dell’imprenditore 70enne, proprietario del gruppo del lusso LVMH. Il fondo americano Elliott Management Corporation, ora padrone del club, finora ha sempre negato di voler cedere.

L’hedge fund di Paul Singer ha fatto sapere di avere un progetto di medio-lungo periodo e di voler riportare il Milan ai vertici. Un piano che si può realizzare in più anni e che porterà alla valorizzazione del club prima di una rivendita. Solamente un’offerta particolarmente alta potrebbe tentare Elliott, però in questo momento non risultano proposte. Vedremo se i rumors su Arnault corrisponderanno a qualcosa di concreto oppure no.

