Un altro talento croato nel mirino del Milan, sempre proveniente dalla Dinamo Zagabria: si tratta di Ivan Sunijc, regista classe ’96

La caccia a nuovi centrocampisti in casa Milan continua. Vista la difficoltà ad arrivare a calciatori già molto rinomati non è da escludere l’arrivo di qualche giovane talento di prospettiva.

I rossoneri, anche grazie al lavoro di Zvonimir Boban, nuovo Chief Football Officer del Milan, stanno valutando alcuni acquisti direttamente dalla Croazia; già nelle scorse settimane erano stati sondati sia Dani Olmo che Nikola Moro, interessanti calciatori della Dinamo Zagabria che potevano tornare utili per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Sunijc, il nuovo Modric

E proprio dalla Dinamo Zagabria potrebbe arrivare un rinforzo vero e concreto per il centrocampo del Milan; le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it i rossoneri si sono interessati a Ivan Sunijc, regista classe ’96 proprio di origine croata.

Si tratta di un centrocampista longilineo e dai piedi buoni che può essere considerato tecnicamente l’erede di Luka Modric. Il Milan sarebbe pure interessato a provare a strappare al Real Madrid il suo numero 10, pallone d’oro in carica, ma i costi dell’eventuale operazione con l’agente di Modric ed il club merengue sarebbero al momento insostenibili.

Dunque perché non tuffarsi sul possibile erede Sunijc? Il 22enne non è un classico numero dieci, ma un giocatore capace anche di distruggere oltre che creare gioco. Ideale dunque per il Milan alla ricerca di gente di qualità in mezzo al campo, magari abile anche in fase di non possesso palla. Possibile un derby di mercato in prospettiva con l’Inter, che già settimane fa si era interessata a Sunijc come possibile rinforzo, così come il Bologna di Walter Sabatini, vero e propri estimatore dei giovani talenti balcanici.

