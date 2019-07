Un cronista spagnolo ha rivelato quale fosse il vero possibile colpo in canna del Milan che può arrivare dai paesi balcanici

Il Milan è alla ricerca di un colpaccio, magari a centrocampo per completare il reparto a disposizione di Marco Giampaolo dopo i colpi ‘normali’ riguardanti Krunic e Bennacer.

Giorni fa si è parlato dell’indiscrezione di un contatto per Luka Modric, il pallone d’oro in carica in forza al Real Madrid. Un colpo ideale ma quasi impossibile, come ammesso da Paolo Maldini, ma sul quale la dirigenza del Milan secondo alcuni rumors aveva mosso i primi passi.

Milan, Bennacer arrivato a ‘La Madonnina’ per le visite mediche

Modric-Milan? Il vero obiettivo dei rossoneri è un altro

Non sembra però essere Modric il vero obiettivo ‘top’ per il Milan della prossima stagione. I contatti tra la dirigenza rossonera, in particolare Maldini e Boban, con l’agente FIFA Vlado Lemic sarebbero stati effettuati con l’intento di discutere di un altro calciatore da lui seguito, un centrocampista di spessore sempre proveniente dalla penisola balcanica.

Secondo Francesc Aguilar, giornalista spagnolo de El Mundo Deportivo, il Milan e Lemic si sarebbero incontrati per parlare di Nemanja Matic, mediano serbo classe ’88 che compirà 31 anni il prossimo mese di agosto. Matic gioca nel Manchester United ed era un pupillo di José Mourinho, dunque dopo l’addio dello ‘Special One’ potrebbe anche pensare di cambiare aria.

Il Milan potrebbe dunque aver pensato a Matic come regista basso nel 4-3-1-2 titolare di mister Giampaolo, affidando dunque al serbo il ruolo di metronomo spostando il neo-acquisto Bennacer a fare la mezzala. Un’opzione però tutt’altro che semplice, nonostante dalla Spagna arrivino conferme su questo dialogo particolare.

Es cierto que Vlado Lemic y sus colaboradores estuvieron en Milan hablando con Polo Maldini y Zvone Boban pero no fue sobre Luka Modric,sino por el polivalente medio Nemanja Matic (Manchester United). — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) July 22, 2019

Livorno, conferme sull’interesse per Plizzari

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it