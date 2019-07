Il futuro di Dani Ceballos è già scritto: andrà all’Arsenal. Il Milan ci aveva provato, era stato vicino allo spagnolo, ma alla fine il centrocampista del Real Madrid la prossima stagione sarà un giocatore dei Gunners.

Il Milan ci aveva provato, era stato anche vicino all’acquisto, ma alla fine non si è concretizzata l’operazione. Stiamo parlando di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe 1996, compirà 23 anni il prossimo 7 agosto.

Ceballos vestirà la maglia dell’Arsenal dalla prossima stagione, che peraltro è ormai imminente. La Premier League inizierà il 9 agosto, con i Gunners che esordiranno in casa del Newcastle l’11 agosto. Oggi Ceballos svolgerà le visite mediche, e presto diventerà in via ufficiale un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il club inglese rinforzerà così il proprio centrocampo con un giovane talento, campione d’Europa con la Spagna Under-21 il mese scorso.

Arsenal, Emery accoglie Ceballos

Praticamente fatto il suo trasferimento. E a riprova del fatto, sono arrivate le dichiarazioni dell’allenatore dei Gunners Unai Emery, che sull’arrivo del connazionale Ceballos ha riferito: “È davvero un ottimo giocatore. Lo conosco dai tempi del Betis e dagli inizi al Real Madrid. Ha giocato molto bene con gli europei under 21. È un giocatore da numero 8 o numero 10 come posizione in campo”.

Nel 4-2-3-1 potrebbe giocatore da trequartista dietro la punta, quindi prendendo il posto di Aaron Ramsey svincolato a parametro zero e passato alla Juventus. Altrimenti potrebbe giocare in un centrocampo a tre da interno, preferibilmente di sinistra.

A prescindere da dove Emery lo schiererà, Ceballos è un gran giocatore con spiccate qualità tecniche. Un grande acquisto per l’Arsenal, società notoriamente nota per preferire giocatori di alto tasso qualitativo e che esprime un bel gioco.

