Anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per Rafinha, gioiello del Barcellona che potrebbe andare a giocare altrove la prossima stagione

Dopo gli acquisti di calciatori come Ismael Bennacer e Rade Krunic non è ancora detto che il centrocampo del Milan possa dichiararsi completo a tutti gli effetti.

Vanno valutati alcuni calciatori non ancora considerati incedibili, come Calhanoglu, Biglia o Kessie, ma soprattutto c’è il desiderio da parte del tecnico Marco Giampaolo di arrivare ad almeno un altro tassello, una mezzala di qualità che possa alternarsi con i compagni attualmente presenti in rosa e dare maggiore scelta e chance ai suoi schemi.

Garcia: “Stasera o domani Leao in Italia per visite e firma”

Rafinha lascerà il Barcellona: anche il Milan sulle sue tracce

Un calciatore che avrebbe tutte le caratteristiche per far bene nel nuovo Milan di Giampaolo sembra essere il brasiliano Rafinha. Si tratta del centrocampista classe ’93, gioiello del Barcellona che però nella prossima stagione potrebbe seriamente cambiare maglia.

Secondo El Mundo Deportivo, noto quotidiano sportivo spagnolo, anche il Milan si sarebbe interessato a Rafinha, che nelle ultime settimane è stato sondato da diversi club internazionali come Valencia e Fiorentina. I rossoneri avrebbero dunque chiesto informazioni al Barça per capire la disponibilità a trattare il 26enne fratello minore di Thiago Alcantara.

Le possibilità che Rafinha sia il rinforzo ideale per il Milan sono tante: in primis si può acquistare a titolo temporaneo oppure ad una cifra intorno a soli 20 milioni di euro (vista la scadenza di contratto a giugno 2020). Inoltre è un calciatore dalla tecnica invidiabile e ha già avuto un assaggio di Serie A italiana, avendo giocato in prestito all’Inter da gennaio a giugno 2018. Un’ipotesi dunque non da scartare per il Milan, che però prima sembra avere altre priorità di calciomercato.

CorSera – Roma-Fiorentina, ipotesi scambio Schick-Pezzella

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it