Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto nel corso della presentazione del calendario del campionato Serie A 2019/2020. Elogi per mister Giampaolo.

C’era Paolo Scaroni a rappresentare il Milan negli studi di Sky Sport per la presentazione del calendario del campionato Serie A 2019/2020. Il presidente rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento.

Queste le parole del numero 1 del Milan su Marco Giampaolo, l’esclusione dall’Europa League e il management: «Giampaolo sta riscuotendo grande successo coi giocatori, lo stanno seguendo e siamo convinti che faremo grandi risultati. Lui vuole il bel gioco e questa è una cosa che mi piace. L’esclusione dall’Europa ha fatto male, però ci ha fatto bene toglierci il fardello del Fair Play Finanziario. Per quanto riguarda la dirigenza sono sicuro che Gazidis, Maldini, Boban e Massara faranno un buon lavoro. Sono in sintonia».

Scaroni è fiducioso per la nuova stagione. Il nuovo mister sta conquistando tutti con le sue idee e c’è la speranza di poter tornare in Europa, magari in Champions League. La dirigenza lavora lavora per rinforzare e completare al meglio la squadra a disposizione di Giampaolo. A breve dovrebbero arrivare Rafael Leao dal Lille e Leo Duarte dal Flamengo, un attaccante e un difensore centrale. Intanto Patrick Cutrone è diretto verso Wolverhampton per una nuova avvincente sfida di Premier League.

