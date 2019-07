Non è ancora finita per Angel Correa. Il Milan insiste per il giocatore dell’Atletico Madrid, in gol nella sfida contro il Real Madrid vinta per 7-3 dai Colchoneros. Negli ultimi giorni si è registrata una frenata nella trattativa a causa delle alte richieste degli spagnoli.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’agente dell’argentino, Augustin Jimenez, è in queste ore a Milano, questo significa che il discorso fra le società non sono ancora chiusi del tutto. Si continua a discuterne per capire se il club milanista è disposto o meno ad investire su Correa, attenzionato nel frattempo anche da altre squadre, in particolare Tottenham e Valencia.

L’ostacolo è rappresentato dai bonus ed è ancora molto difficile da superare. Ricordiamo che il Milan ha detto sì alla spesa da 40 milioni di parte fissa, ma si oppone alla richiesta di 10 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 50 milioni. Troppi per le casse rossonere che nel frattempo stanno investendo anche su Rafael Leao del Lille.

L’operazione col portoghese non è ancora chiusa, ma siamo sulla buona strada. In uscita c’è ancora André Silva: si potrebbe riaprire la trattativa col Monaco, che nel frattempo ha ceduto Radamel Falcao al Galatasaray. I monegaschi hanno bisogno quindi di un nuovo attaccante. Jorge Mendes proverà a lavorare nelle prossime ore per convincere il club francese a tornare sui suoi passi.

