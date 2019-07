Ormai ci siamo per il trasferimento ufficiale di Patrick Cutrone dal Milan al Wolverhampton. Oggi è il giorno delle visite mediche

Ieri è stato il doloroso giorno della partenza, degli addii e dei rammarichi contenuti sotto la scorza dura. Oggi invece è quello dell’inizio ufficiale della sua nuova avventura.

Patrick Cutrone ha lasciato il Milan a malincuore, facendo capire a tutto il mondo rossonero di essere quasi stato costretto a dire addio al club nel quale è cresciuto e per cui ha sempre tifato. Il suo futuro si chiama Wolverhampton, città inglese che lo ha accolto ieri sera dopo la sua partenza sconsolata dalla Malpensa.

Cutrone-Wolves, è il giorno di visite mediche ed ufficialità

Dunque tra pochissime ore Cutrone firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni ai Wolves, squadra che disputerà la prossima edizione di Europa League e guidata dal portoghese Nuno Espirito Santo. L’attaccante scuola Milan intanto, come riportato da Tuttomercatoweb.com, sta effettuando in questi minuti le visite mediche di rito, come da programma, presso il centro medico del Wolverhampton.

Subito dopo i controlli ed i test fisici, Cutrone si dovrebbe recare con il proprio agente in sede per le firme definitive; un affare che porterà nelle casse del Milan intorno ai 18 milioni di euro come parte fissa più diversi milioni di bonus. La società rossonera, seppur con qualche rimpianto, ha scelto di sacrificare Cutrone accettando l’offerta dei Wolves e convincendo lo stesso attaccante a dire sì alla destinazione inglese per il bene delle proprie casse.

Un forte in bocca al lupo a Cutrone che da oggi si può tranquillamente definire un ex calciatore del Milan ed un nuovo talento pronto a sbocciare ed esplodere in Premier League.

