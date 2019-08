Il Milan spera ancora di arrivare ad Angel Correa, fantasista dell’Atletico Madrid, ma prima deve accelerare sulle cessioni

Attivissimo in questo inizio del mese di agosto il Milan sul mercato, visto che nell’ultima settimana ha praticamente definito alcune operazioni importantissime.

Prima la cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton a titolo definitivo, poi due colpi utilissimi in entrata: Rafael Leao dal Lille e Leo Duarte dal Flamengo, con il difensore brasiliano che oggi ha effettuato le visite mediche di rito e dunque verrà ufficializzato ad ore come nuovo colpo per la linea arretrata.

Sky – Milan, attento: l’entourage di Correa tratta col Valencia

Milan ancora forte su Correa, ma prima urge cedere in attacco

Non finirà qui certamente il calciomercato estivo per il Milan; secondo quanto riferisce la redazione di Sportmediaset quest’oggi è ancora viva e vegeta la pista che porterebbe ad Angel Correa, fantasista argentino in uscita dall’Atletico Madrid per il quale era già stato trovato un principio di accordo giorni fa sulla base di 40 milioni di euro più bonus, anche se il mancato ok fra le parti proprio su questi ultimi cavilli aveva rallentato l’operazione.

Correa dunque, nonostante il tentativo di inserimento del Valencia, resta un obiettivo concreto del Milan; molto però dipenderà anche dalle uscite in attacco: André Silva diventa ago della bilancia, visto che solo con la cessione dell’attuale numero 9 portoghese potrebbe venir garantita una cifra ideale per strappare il sì dell’Atletico per il cartellino di Correa.

Il tutto potrebbe sbloccarsi dopo il 10 agosto, quando si giocherà l’amichevole tra i ‘colchoneros’ e la Juventus; dopo di che Correa sarà più libero di decidere il proprio futuro e capire se realmente il Milan potrà essere la scelta giusta per la carriera europea.

